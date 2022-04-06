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Kurumsal Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuran AA'ya nice başarılı yıllar diliyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ferdi Türkten   | 06.04.2022
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuran AA'ya nice başarılı yıllar diliyorum

Ankara

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'den bugüne tarafsız ve ilkeli haber anlayışıyla Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuran, en doğru ve güvenilir bilgiyi halkımıza hızla ulaştıran Anadolu Ajansının 102. yıl dönümünü kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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