Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
115,768.80
Altın
1,756.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Üsküdar meydanı
logo
Kültür Sanat, Kurumsal Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy AA Editör Masası'na konuk olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 23.06.2020
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,  yarın saat 11.00'de başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Ersoy'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la enfekte olan erkekler kadınlardan daha fazla antikor üretiyor
Almanya’nın Gütersloh kentinde vakaların artması üzerine eski önlemlere dönüldü
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 121 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'da ikinci dalga endişeleri, İspanya ve Portekiz'de yeni normallikte geri adım attırdı
AA salgının 'sessizliğine' tanıklık ettiği fotoğrafları 'Karantina' albümünde topladı

Benzer haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy AA Editör Masası'na konuk olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy AA Editör Masası'na konuk olacak

'Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi' Kovid-19 salgını sonrası da devam edecek

CSO Şefliğine genç şef Cemi'i Can Deliorman getirildi