KosovaPress Müdürü Rakovica 'Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri'ni seçti
"KosovaPress" Haber Ajansı Müdürü Rakovica, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri", "Yüzen bebekler" ve "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.
Priştine
"KosovaPress" Haber Ajansı Müdürü Suzana Hashani Rakovica, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Rakovica, "haber" kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri", "yaşam" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Yüzen bebekler" ve "spor" kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.
"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri
Rakovica, yaptığı açıklamada, fotoğrafın birçok zaman yazıdan daha önemli olduğunu, kişisel değerlendirme imkanı sağladığını ifade etti.
"Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri" fotoğrafı hakkında konuşan Rakovica, Kosova halkının da geçmişte temel hak ve özgürlüklerini elde etme yolundaki çabalardan geçtiğini hatırlattı.
Yüzen bebekler
Kosova'nın yıllarca bağımsızlığın ve kendi bayrağının hayalini kurduğunu vurgulayan Rakovica, "2008'den beri kendi yasaları olan bir devletiz. Bu fotoğraf, geçmişi hatırlattığı için bana farklı bir duygu veriyor. İnanıyorum ki onlar da kendi haklarını arıyorlar." dedi.
"Beytullah'ın azmi" fotoğrafını da değerlendiren Rakovica, bu karenin hayatta asla pes etmemeyi yansıttığını kaydederek, "Hayallerimizle devam edelim, pes etmeyelim. Başarı uğraşmadan gelmez." diye konuştu.
Beytullah'ın azmi
Rakovica, AA ile KosovaPress arasındaki yakın iş birliğine de değinerek, gelecekte iki haber ajansı arasında daha somut iş birliği temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.