Euro
6.43
Dolar
5.78
BIST 100
110,114.70
Altın
1,466.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılıyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

KosovaPress Müdürü Rakovica 'Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri'ni seçti

"KosovaPress" Haber Ajansı Müdürü Rakovica, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri", "Yüzen bebekler" ve "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.

Agim Sulaj,Dzihat Aliju   | 12.12.2019
KosovaPress Müdürü Rakovica 'Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri'ni seçti Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Priştine

"KosovaPress" Haber Ajansı Müdürü Suzana Hashani Rakovica, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Rakovica, "haber" kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri", "yaşam" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Yüzen bebekler" ve "spor" kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.


"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

Rakovica, yaptığı açıklamada, fotoğrafın birçok zaman yazıdan daha önemli olduğunu, kişisel değerlendirme imkanı sağladığını ifade etti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri" fotoğrafı hakkında konuşan Rakovica, Kosova halkının da geçmişte temel hak ve özgürlüklerini elde etme yolundaki çabalardan geçtiğini hatırlattı.


Yüzen bebekler

Kosova'nın yıllarca bağımsızlığın ve kendi bayrağının hayalini kurduğunu vurgulayan Rakovica, "2008'den beri kendi yasaları olan bir devletiz. Bu fotoğraf, geçmişi hatırlattığı için bana farklı bir duygu veriyor. İnanıyorum ki onlar da kendi haklarını arıyorlar." dedi.

"Beytullah'ın azmi" fotoğrafını da değerlendiren Rakovica, bu karenin hayatta asla pes etmemeyi yansıttığını kaydederek, "Hayallerimizle devam edelim, pes etmeyelim. Başarı uğraşmadan gelmez." diye konuştu.


Beytullah'ın azmi

Rakovica, AA ile KosovaPress arasındaki yakın iş birliğine de değinerek, gelecekte iki haber ajansı arasında daha somut iş birliği temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi
Latin Amerika ve güncel sorunları
Çin ve Rusya’nın kapsamlı stratejik ortaklığı ABD’yi endişelendiriyor
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti

Benzer haberler

KosovaPress Müdürü Rakovica 'Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri'ni seçti

KosovaPress Müdürü Rakovica 'Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri'ni seçti

Özel sporcu Topaloğlu'nun tercihi 'İstanbul'un incisi' oldu

Kayseri'deki oto tamircilerin tercihi 'Harran'da yaşam' oldu

Kayserili gazeteciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Kayserili gazeteciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'nın tercihi 'Huzur Yaylası' oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'nın tercihi 'Huzur Yaylası' oldu