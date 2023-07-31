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Kurumsal Haberler

Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi, AA'yı ziyaret etti

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Tuğba Altun  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Büyükelçi Vrenezi'yi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.


Karagöz, Vrenezi'yi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özhan, AA'nın çalışmalarına dair bir sunum yaparak, dünyanın tüm bölgelerinden gerçekleşen anlık haber akışı ve teşkilatlanma hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Vrenezi, AA'nın farklı dillerde yayın yapmasının çok değerli olduğunu vurgulayarak, insanların kendi dillerinde haber okuyabilmesinin büyük bir farklılık sağladığını dile getirdi.

AA'nın fotoğraf çalışmalarından övgüyle bahseden Vrenezi, dünyanın dört bir yanında uluslararası dağıtıma verilen fotoğrafların çok geniş etkiler oluşturduğunu ifade etti.

Vrenezi, AA’nın, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, sürecin tüm gerçekliğiyle ulusal ve uluslararası kamuoyuna yansıtılmasında kilit rol oynadığını kaydetti. AA'nın, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde de güvenilir ve hızlı yayıncılığıyla dikkatlerini çektiğini dile getiren Vrenezi, AA haberlerine her zaman önemli bir bilgi kaynağı olarak başvurduğunu sözlerine ekledi.

Görüşmenin akabinde Karagöz ve Büyükelçi Vrenezi'nin karşılıklı hediye takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.


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