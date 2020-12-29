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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz seçimini 'Bebeklere siperlik'ten yana yaptı

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz, "yaşam" kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" fotoğraflarına oy verdi.

Ozan Efeoğlu   | 29.12.2020
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz seçimini 'Bebeklere siperlik'ten yana yaptı Fotoğraf: Ozan Efeoğlu /AA

Adana

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gündüz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Van'da çığ felaketi

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", "yaşam" kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" fotoğraflarını seçen Gündüz, "spor" kategorisinde ise tercihini Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı karesinden yana kullandı.


Bebeklere siperlik

Prof. Dr. Gündüz, fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hepsi birbirinden güzeldi, seçmekte de zorlandım. Her birine de oy verilebilirdi ama ben, bana en sıcak gelenleri seçtim. Her biri de gerçekten son derece güzel fotoğraflardı." ifadelerini kullandı.


Lastiklerden voleybol sahası

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