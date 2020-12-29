Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz seçimini 'Bebeklere siperlik'ten yana yaptı
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz, "yaşam" kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" fotoğraflarına oy verdi.
Adana
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Gündüz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Van'da çığ felaketi
"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", "yaşam" kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" fotoğraflarını seçen Gündüz, "spor" kategorisinde ise tercihini Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı karesinden yana kullandı.
Bebeklere siperlik
Prof. Dr. Gündüz, fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hepsi birbirinden güzeldi, seçmekte de zorlandım. Her birine de oy verilebilirdi ama ben, bana en sıcak gelenleri seçtim. Her biri de gerçekten son derece güzel fotoğraflardı." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Lastiklerden voleybol sahası