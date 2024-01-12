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Kurumsal Haberler

Kore Kültür Merkezi Müdürü Park favori AA karelerini seçti

Kore Kültür Merkezi (KKM) Müdürü Park Kee-houng, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Kore Kültür Merkezi Müdürü Park favori AA karelerini seçti Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Park, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül imzalı "Hoş geldin" adlı fotoğrafı oylayan Park, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'nin Rıdvan Mahallesi'ne İsrail'in saldırısı sonrasında çektiği "Son sığınak" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Park, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay" fotoğrafını oylayarak "Galata'da 2022'de kültür merkezi olarak bir etkinlik yapmıştık ve Güney Kore'ye ait fotoğrafları yansıtmıştık. Bundan dolayı bu kare bizim için de değerli." dedi.

Oylamada "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" fotoğrafını seçen Park, Türkiye'nin 100. yılını kutlayarak Türkiye Cumhuriyeti'ne nice başarılı, sağlıklı ve kalkınmış yüzyıllar diledi.

Park, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

KKM Müdürü Park, AA'nın her yıl fotoğraf karelerinin daha da zenginleştiğini belirterek özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere ait karelerin kendisini etkilediğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını tekrar kutlayan Park, bu fotoğrafları oylama fırsatı verdiği için AA'ya teşekkür etti.

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