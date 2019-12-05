Konya Valisi Toprak'ın tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu
Konya Valisi Toprak, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Konya
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA Konya Bölge Müdürü Ömer Süt, makamında ziyaret ettiği Vali Toprak'a, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçki hakkında bilgi verdi.
Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
Fotoğrafları inceleyen Toprak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı. Toprak, "haber" kategorisinde tercihini Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.
Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor
Vali Toprak, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu söyledi.
Millilerden asker selamı
Fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını aktaran Toprak, AA muhabirlerini tebrik etti.
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