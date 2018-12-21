Konya Valisi AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

KONYA

AA Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır, makamında ziyaret ettiği Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçki hakkında bilgi verdi.

Fotoğrafları inceleyen Toprak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Toprak, "haber" kategorisinde tercihini Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", "spor" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" isimli fotoğrafına oy verdi.

Toprak'ın oyu, "Mehmetçik'ten ilk iftar"a

Vali Toprak, yaptığı açıklamada, fotoğrafların birbirinden kıymetli olduğunu söyledi.

Birbirinden renkli, güzel ve ilginç fotoğraflar arasında tercih yapmakta güçlük çektiğini belirten Toprak, şunları belirtti:

"Anadolu Ajansımızın çalışanları, yaptıkları zor görevler sırasında çok enteresan olaylara şahitlik ediyor, bunları fotoğraflıyorlar. Gerçekten değişik alanlarda birbirinden etkileyeci fotoğraflarla karşılaştım. Hakkari'den gelen bir vali olarak, çok iyi bildiğim, defalarca gittiğim, çok yüksek, sarp ve vatan savunmasında önemli görevlerin icra edildiği bir noktada, Türk bayrağı altında Mehmetçik'in iftarını açması, beni derinden etkilediği için onu seçtim. Fakat eserlerin hepsi birbirinden kıymetli. Tüm AA çalışanlarını tebrik ediyorum."

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Muhabir: Abdullah Doğan