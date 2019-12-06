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Kurumsal Haberler

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un tercihi 'Selin ardından' oldu

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansınca düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Şengül Oymak Azbay   | 06.12.2019
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un tercihi 'Selin ardından' oldu Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, haber, yaşam ve spor kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Vali Aksoy, haber kategorisinde Ozan Efeoğlu tarafından çekilen "Selin ardından", yaşam kategorisinde Halil Fidan tarafından çekilen "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın çektiği "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

AA'nın oylamaya sunduğu fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları söyledi:


Selin ardından

"Anadolu Ajansı kurulduğu günden itibaren, hem dünyanın hem Türkiye'nin gündeminde yer alan konuları haberleştiren en önemli ajanslarımızın başında geliyor. Bu yönüyle sadece yurt içinde değil, yurt dışında da bir çok haber peşinde koşan diğer ajansların gündeme taşımadığı, taşımak istemediği konuları haberleştiren bir ajansımız. Ben bu yönüyle AA'da çalışan, emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum."

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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