Euro
9.26
Dolar
7.58
BIST 100
1,431.98
Altın
1,861.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ege'de göçmenlerin Yunan askerlerince dün ölüme terk edildiği anlar, İHA tarafından kaydedildi
logo
Kültür Sanat, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Klarnet virtüozü Serkan Çağrı 'Sığınmacıların Midilli yolculuğu'nu seçti

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Salih Baran   | 25.12.2020
Klarnet virtüozü Serkan Çağrı 'Sığınmacıların Midilli yolculuğu'nu seçti

Edirne

Klarnet virtüozü Çağrı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam", "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Serkan Çağrı, haber kategorisinde ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi sırasında foto muhabiri Ayhan Mehmet’in kaydettiği "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" adlı fotoğrafı oyladı.

Çağrı, fotoğrafın hayata tutunmak isteyenlerin çabasını anlatan güzel bir kare olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD, İngiltere'den gelen tüm yolculara negatif Kovid-19 testi şartı getirdi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 79 milyon 743 bini geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 600 bini geçti
FIFA 2021'deki 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı Kovid-19 nedeniyle iptal etti

Benzer haberler

Can Tanrıyar'ın tercihi 'ABD'de Floyd protestoları' oldu

Can Tanrıyar'ın tercihi 'ABD'de Floyd protestoları' oldu

Milli güreşçi Metehan Başar 'Lastiklerden voleybol sahası'nı seçti

Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Tuba Atav 'Koronavirüsle zorlu mücadele'yi seçti

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik: Acıyı, insanlığı, felaketi tek karede toplamış

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik: Acıyı, insanlığı, felaketi tek karede toplamış
Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli'nin tercihi 'Tır dorsesinde umuda yolculuk' oldu

Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli'nin tercihi 'Tır dorsesinde umuda yolculuk' oldu
Klarnet virtüozü Serkan Çağrı 'Sığınmacıların Midilli yolculuğu'nu seçti

Klarnet virtüozü Serkan Çağrı 'Sığınmacıların Midilli yolculuğu'nu seçti