KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, AA'yı ziyaret etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ankara
Korukoğlu'nu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Karagöz, Korukoğlu'nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Büyükelçi Korukoğlu da iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.
Korukoğlu, AA’nın KKTC’nin uluslararası tanınırlığında kilit rol oynadığına inandığını belirtti.
Türkiye’nin çeşitli platformlarda ülkesine verdiği desteğe işaret eden Korukoğlu, KKTC’nin de Türk Devletleri Örgütü’ne gözlemci statüsü için başvurduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.