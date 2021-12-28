KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, yaşam kategorisinde 'Oğullarının emaneti Atmaca' başlıklı fotoğrafı tercih etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Lefkoşa
Bakan Ertuğruloğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
Ertuğruloğlu, haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Baskın" başlıklı fotoğrafını tercih etti.
Yaşam kategorisinde ise Ertuğruloğlu, İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğrafı için oy kullandı.
Ertuğruloğlu, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
AA'nın yılın fotoğraflarının 2021 yılının akıllarda kalan olaylarını özetlediğini söyleyen Ertuğruloğlu, 2021'de pek olumlu hatırlanacak bir olay olmadığını belirtti.
Ertuğruloğlu, 2022'nin, 2021'i aratmaması temennisinde bulunarak, "Fotoğraflar gayet güzel. Bu kareleri çekenlerin profesyonel arkadaşlar olduğu belli, tebrikler." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.