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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, yaşam kategorisinde 'Oğullarının emaneti Atmaca' başlıklı fotoğrafı tercih etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhammet İkbal Arslan   | 28.12.2021
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, yaşam kategorisinde 'Oğullarının emaneti Atmaca' başlıklı fotoğrafı tercih etti Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan - AA

Lefkoşa

Bakan Ertuğruloğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Ertuğruloğlu, haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Baskın" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Yaşam kategorisinde ise Ertuğruloğlu, İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğrafı için oy kullandı.

Ertuğruloğlu, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

AA'nın yılın fotoğraflarının 2021 yılının akıllarda kalan olaylarını özetlediğini söyleyen Ertuğruloğlu, 2021'de pek olumlu hatırlanacak bir olay olmadığını belirtti.

Ertuğruloğlu, 2022'nin, 2021'i aratmaması temennisinde bulunarak, "Fotoğraflar gayet güzel. Bu kareleri çekenlerin profesyonel arkadaşlar olduğu belli, tebrikler." dedi.

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