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Kurumsal Haberler

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansının (AA) 103. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Mehmet Kemal Firik  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Lefkoşa

Ertuğruloğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, AA'ya başarılar dileyerek şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Kıbrıs Türkü'nün de haklı sesinin uluslararası camiaya taşınmasına çok ciddi katkı koyan Anadolu Ajansının 103. yılını tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."



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