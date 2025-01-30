KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Lefkoşa
Cumhurbaşkanı Tatar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Tatar, "Özgür Suriye" kategorisinde tercihini Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafından yana kullandı.
"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Tatar, Lokman İlhan'ın "Derin tehdit" fotoğrafını oyladı.
Tatar, "Haber" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Zaman kırığı" karesini seçti.
"Günlük Hayat"ta da Ersin Tatar, Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şeker satıcısı" fotoğrafı için oy kullandı.
Tatar, "Spor"da ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Kartopu" fotoğraflarına oy verdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA foto muhabirlerinin profesyonel olduklarına dikkati çekerek, oylamada yer alan fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.
"Yılın Kareleri" oylamasında eserleri yer alan muhabirleri tebrik eden Tatar, seçimlerini genellikle insan odaklı fotoğraflardan yana kullandığını belirtti.
"Özgür Suriye" kategorisindeki fotoğrafların insanların mutluluğunu yansıttığını anlatan Tatar, AA'nın dünyanın dört bir yanında haber ağı ile önemli başarılara imza attığını ifade etti.