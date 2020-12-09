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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar AA oylamasında 'İşitme engelli hastayla iletişim'i seçti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhammet İkbal Arslan   | 09.12.2020
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar AA oylamasında 'İşitme engelli hastayla iletişim'i seçti Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

Cumhurbaşkanı Tatar, oylama hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

Tatar, "Yaşam" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", "spor" kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde", haber kategorisinde de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafına oy verdi.

Yıllardan beri medyanın içerisinde olduğunu ve kendisinin de fotoğraf çekmeyi sevdiğini belirten Tatar, zor koşullarda çekilen fotoğrafların büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Tatar, "Fotoğrafı çekenin marifeti, yakaladığı ortam ve onun verdiği mesaj önemlidir." dedi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili fotoğraflar hakkında da yorum yapan Tatar, bu fotoğrafların salgınla ilgili yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdiğini ifade etti.

Tatar, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına konu olan fotoğrafları çeken AA foto muhabirlerini de tebrik etti.

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