KKTC Başbakanı Üstel AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, mesajında, kurulduğu günden beri gerçeklik ve objektif değerlerden ayrılmayan, Kıbrıs Türk halkının da sesi olan AA'nın, başta KKTC ile Türkiye olmak üzere tüm dünyadaki çalışmalarını takdir ve beğeniyle yakından takip ettiklerini belirtti.

Üstel, "Sadece Türkiye'nin değil KKTC'nin de hafızası ve sesi olan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise mesajında, AA'nın kurulduğu günden bu yana hem Kıbrıs Türkü'nün Ada içerisinde vermiş olduğu varoluş mücadelesine hem de Mutlu Barış Harekatı (Kıbrıs Barış Harekatı) ve sonrasında kurulan KKTC'nin sesinin duyurulmasına önemli katkılar sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"AA'nın bugün de Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu bilmek bizlere büyük bir moral ve güç vermektedir. Kıbrıs'ta konuşlandırılmış temsilciliğiniz, Kıbrıs Türkü'nün uluslararası mücadelesi, ambargolara karşı gösterdiği direnci ve tanınması yönünde verdiği çabanın her zaman yanında olmuştur. AA, geniş haber ağı ve güçlü kadrosuyla uluslararası alanda daima etkin bir rol üstlenerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde kritik bir görev üstlenmiştir. Kuruluşundan bu yana emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eder, AA'nın başarılarının artarak devam etmesini dilerim."