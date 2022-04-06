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Kurumsal Haberler

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 06.04.2022
KKTC Başbakanı Sucuoğlu, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Sucuoğlu mesajında, "Anavatan Türkiye'mizin, Kurtuluş Savaşı mücadelesinden, küresel bir güç olma yolundaki ilerleyişine önemli bir kamusal medya iletişim görevi üstlenmiş Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

AA’nın yıllar içerisinde elde ettiği teknolojik altyapısı ve çoklu dilde haber, özel haber, videolu görsel ve infografiklerle çağdaş kamu yayıncılığını en iyi şekilde yerine getirdiğini işaret eden Sucuoğlu, AA’nın KKTC'deki görev ve sorumluluğu içerisinde, TAK ve BRT ile altyapı ve insan kaynaklarının gelişimi için daha çok iş birliği yapmasını gönülden arzuladığını vurguladı.

102. yaşında Anadolu Ajansına nice büyük başarılar dileyen Sucuoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok bölgesi ile kurduğu iletişim ağında, KKTC'ye tarihi ve insani bağlarımız gereği ayrı bir değer verdiğine inandığımız Anadolu Ajansının, Kıbrıs Türk halkının da sesini dünyaya duyurmasındaki katkısı yadsınamaz."


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