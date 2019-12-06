Euro
6.39
Dolar
5.76
BIST 100
108,940.80
Altın
1,475.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Kırşehir Valisi'nin tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Serkan Güner,Abdullah Yıldiz   | 06.12.2019
Kırşehir Valisi'nin tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu Fotoğraf: Serkan Güner/AA

Kırşehir

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği farklı kategorilerdeki 50 fotoğrafı tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafına oy veren Akın, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.

Akın, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Anadolu Ajansının, yeteneğini, kapasitesini kabul ettirmiş milli bir kuruluş olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Fotoğrafların her biri güzel, çok orijinal ve anlamlı fotoğraflar. Haber kategorisinde, askerimizin Suriyeli bir kızımıza yaklaşımını gösteren fotoğrafı seçtim. Biliyoruz ki Türk askeri, gittiği yere huzur ve güven götürür, bu resim de onun güzel ifadelerinden biridir. Yaşam kategorisinde ise Harran'da bir keçi ile çocuğun birbirlerine bakışlarını seçtim. Çocuğun hayvana ne kadar şefkatle baktığını, yaklaştığını görebiliyoruz. Daha önce bu bölgede de görev yapmıştım zaten. Sporda ise engellerin, sadece zihinlerde olduğunu, gerçekte olmadığını, bunun en güzel örneğinin de Beytullah kardeşimizin başarısı olduğunu göstermesi nedeniyle 'Beytullah'ın azmi'ni seçtim."

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir

Benzer haberler

Kırşehir Valisi'nin tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

Kırşehir Valisi'nin tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazovic, 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' fotoğrafını seçti

Kırşehir'in 'Nero Picasso' mermerine yabancı ilgisi