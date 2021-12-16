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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın tercihi 'Ebru sanatı değil, müsilaj' oldu

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Abdullah Yıldız   | 16.12.2021
Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın tercihi 'Ebru sanatı değil, müsilaj' oldu Fotoğraf: Serkan Güner / AA

Kırşehir

Akın, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Vali Akın, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafını tercih etti.

Yaşam kategorisinde ise Akın, Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Arı kuşlarının beslenme zamanı" başlıklı fotoğrafını seçti.

Vali Akın, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesine oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların birbirinden anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:

"Yaşam kategorisinde kuşların o anlık eyleminin muhabir tarafından yakalanması, haber kategorisinde, bir talihsizlik sonucu denizlerimizi istila eden müsilajın adeta doğal ebru sanatını andıran ve her zaman yakalanması mümkün olmayan görüntüsünün fotoğraflanması, spor kategorisindekini ise hiçbir engelin başarıya engel olamayacağını vurgulaması nedeniyle seçtim."


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