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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Kırklareli'nde peynir üreticileri "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Kırmışlar kalbini" fotoğrafını seçti

Kırklareli'nin yöresel lezzetleri arasında yer alan peynir üreticileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ufuk Ertop   | 22.12.2022
Kırklareli'nde peynir üreticileri "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Kırmışlar kalbini" fotoğrafını seçti Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Kırklareli

Kent merkezindeki peynirciler, AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "spor", "haber" ile "çevre ve yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Peynirci Gökberk Çoban, "spor" kategorisinde Jose Hernandez'in "Başdöndüren hız", "haber" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", "çevre ve yaşam" kategorinde Joseph Prezioso'nun "Dalıp gitmek" fotoğraflarını oyladı.


Kırmışlar kalbini

Peynirci Burak Süzülmüş ise oyunu "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar", "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", "çevre ve yaşam" kategorisinde ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğraflarından yana kullandı.


Baş döndüren hız

Süzülmüş, Anadolu Ajansının her yıl birbirinden güzel fotoğrafları vatandaşların beğenisine sunduğunu, oylama yaparken zorlandığını söyledi.


Mavi çizgilerimiz var


Dalıp gitmek


Şampiyonlar


Görev tamam

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