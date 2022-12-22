Kırklareli'nde peynir üreticileri "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Kırmışlar kalbini" fotoğrafını seçti
Kırklareli'nin yöresel lezzetleri arasında yer alan peynir üreticileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kırklareli
Kent merkezindeki peynirciler, AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "spor", "haber" ile "çevre ve yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Peynirci Gökberk Çoban, "spor" kategorisinde Jose Hernandez'in "Başdöndüren hız", "haber" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", "çevre ve yaşam" kategorinde Joseph Prezioso'nun "Dalıp gitmek" fotoğraflarını oyladı.
Kırmışlar kalbini
Peynirci Burak Süzülmüş ise oyunu "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar", "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", "çevre ve yaşam" kategorisinde ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğraflarından yana kullandı.
Baş döndüren hız
Süzülmüş, Anadolu Ajansının her yıl birbirinden güzel fotoğrafları vatandaşların beğenisine sunduğunu, oylama yaparken zorlandığını söyledi.
Mavi çizgilerimiz var
Dalıp gitmek
Şampiyonlar
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