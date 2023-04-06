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Kurumsal Haberler

Kırklareli Valisi Birol Ekici: AA Türk basınının en önemli bilgi kaynağı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özgün Tiran  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Kırklareli Valisi Birol Ekici: AA Türk basınının en önemli bilgi kaynağı

Kırklareli

Vali Ekici, 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansının milli mücadelenin tüm dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görev üstlendiğini ifade eden Ekici, basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil etmiş, toplumun gören gözü, sesi ve kulağı olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansının, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Bilgi birikimiyle teknolojiyi birleştirerek, ulusal ve uluslararası seviyede ülkemizin güvenilir haber ağı olan AA Türkiye’nin ve Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlarımızdandır. Bu vesileyle ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren AA'nın kuruluşunun 103. yılında, ajansın kuruluşunu sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle yad ediyor, vazife başında bulunan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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