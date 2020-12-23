Euro
9.32
Dolar
7.64
BIST 100
1,411.92
Altın
1,860.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz, Galatasaray Kulübü ile "Nesine.com" arasında düzenlenen forma kol sponsorluğu anlaşması imza törenine katılıyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Kırımoğlu ve Çubarov seçimini 'Ermenistan'ın Gence saldırısı'dan yana yaptı

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Ukrayna'da Kırım Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu ile Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Ermenistan'ın Gence saldırısı" adlı fotoğrafı seçti.

Talha Yavuz   | 23.12.2020
Kırımoğlu ve Çubarov seçimini 'Ermenistan'ın Gence saldırısı'dan yana yaptı Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu (solda), Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov (sağda) / Fotoğraf: Talha Yavuz /AA

Kiev

Ukrayna'da Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırımoğlu ve Çubarov, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.


Ermenistan'ın Gence saldırısı

Kırımoğlu, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Ermenistan'ın Gence saldırısı", yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafları için oy kullandı.


Hakkari zirvelerindeki tilki

Çubarov da haber kategorisinde "Ermenistan'ın Gence saldırısı", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" fotoğraflarını seçti.


Evde antrenman

Her gün haberlerde fotoğraflara baktığını ama kimin fotoğrafı olduğuna daha önceden dikkat etmediğini belirten Çubarov, "Ama bu oylamaya katılınca geçen haftalarda görüp beğendiğim iki fotoğrafın Anadolu Ajansının olduğunu öğrendim. Anadolu Ajansının fotoğrafları çok dinamik ve profesyonel, hayatın her sahnesi var." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 153 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar yeniden başladı
İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Hacettepe Üniversitesi Kovid-19 salgınındaki tecrübelerini rapor haline getirdi
Kovid-19'u yenen Samsun Valisi Dağlı aldığı tedbirleri artırdı

Benzer haberler

Kırımoğlu ve Çubarov seçimini 'Ermenistan'ın Gence saldırısı'dan yana yaptı

Kırımoğlu ve Çubarov seçimini 'Ermenistan'ın Gence saldırısı'dan yana yaptı

Kovid-19'la mücadele eden doktorların tercihi 'ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu' oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın oyu 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet'e

CNN Türk Genel Müdürü Yancı favori AA karelerini seçti

CNN Türk Genel Müdürü Yancı favori AA karelerini seçti
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral tercihini 'Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık''tan yana kullandı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral tercihini 'Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık''tan yana kullandı
Kolombiya'da kahve üreticilerinin tercihi 'Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı' oldu

Kolombiya'da kahve üreticilerinin tercihi 'Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı' oldu