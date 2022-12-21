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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, "Yılın Fotoğrafları" olarak "Paylaşılmayan"ı seçti

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için tercih yaptı.

Muhammet Fatih Gökmen   | 21.12.2022
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, "Yılın Fotoğrafları" olarak "Paylaşılmayan"ı seçti Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kocaeli

Vali Tekbıyıkoğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.


Paylaşılmayan

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Aziz Aslan'ın "40 derecelik hareketler" başlıklı fotoğraflarını seçen Tekbıyıkoğlu, spor kategorisinde ise Arife Karakum'un "Paylaşılmayan" fotoğrafına oy verdi.


40 derecelik hareketler

Tekbıyıkoğlu, "Yılın Fotoğrafları" oylamasını gelenekselleştirdiği için Anadolu Ajansını tebrik etti.


Paylaşılmayan

Kategorilerde birbirinden güzel fotoğraflar gördüğünü aktaran Tekbıyıkoğlu, "Spor kategorisinde bizim geleneksel oyunlarımızdan olan, Asya ve Kırgız Türklerince yoğunlukla oynanan Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyündeki kökbörü oyununa oy verdim. Haber kategorisinde ise bu yılın haberi olan kendi milli aracımızın ete kemiğe bürünmesi olayı vardı. Burada da TOGG'a kullandım. Çevre ve yaşam kategorisinde ise bir çocuğumuzun havuza atlama karesini tercih ettim. Bu da gerçekten zor bir fotoğraftı." diye konuştu.

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