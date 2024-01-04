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Kurumsal Haberler

Kırıkkale Valisi Makas'ın AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Spor" kategorisinde favorisi "Sahada isyan" oldu

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muhammet Fatih Gökmen  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Kırıkkale Valisi Makas'ın AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Spor" kategorisinde favorisi "Sahada isyan" oldu Fotoğraf: Mehmet Can Demirkaya/AA

Kırıkkale

Makas, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde oylamaya sunulan seçkiden Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafına oy kullanan Makas, "Gazze: Kanıt" kategorisinden Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğrafını oyladı.

Haber kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğraflarını seçen Makas, "Spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" adlı fotoğrafına oy verdi.

Makas, AA'nın her yıl yaptığı oylamada Gazze ve depremin, olması gereken ve geçemeyecekleri iki husus olduğuna dikkati çekerek, "Çok güzel kareler yakalanmış. Depremle ilgili benim seçtiğim karede özellikle 56. saatte kurtarılan bir gencimiz var. Gazze kategorisinde ise soykırımı anlatan en güzel kare olarak, bütün ailesini kaybetmiş bir Filistinli kardeşimizin bebeğini kefenle kucağında tutmasıydı." dedi.

Anadolu Ajansının tarihe bir not düştüğüne değinen Makas, "Bu bağlamda tüm fotoğrafçı kardeşlerimizi, AA'nın yönetimi ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah var etsin. AA'yı seviyoruz, inşallah insanlığı da yukarıya taşıyacak hizmetlere imza atacağına tüm kalbimle inanıyorum." diye konuştu.

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