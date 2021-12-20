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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Behlül Çetinkaya   | 20.12.2021
Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Ankara

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde seçtiği fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'nin Beyt Hanun kentinde çektiği "Annenin feryadı" fotoğrafına oy veren Ömüraliyev, yaşam kategorisinde ise oyunu İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğrafından yana kullandı.

Ömüraliyev, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy verdi.

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