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Kurumsal Haberler

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, AA'yı ziyaret etti

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

07.07.2021
Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, AA'yı ziyaret etti Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı

Ankara

Büyükelçi Ömüraliyev’i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Ömüraliyev’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Büyüklelçi Ömüraliyev de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

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