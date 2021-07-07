Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, AA'yı ziyaret etti
Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ankara
Büyükelçi Ömüraliyev’i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Karagöz, Ömüraliyev’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Büyüklelçi Ömüraliyev de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.