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Kurumsal Haberler

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından AA'ya ödül

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığınca Anadolu Ajansına (AA) teşekkür belgesi verildi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından AA'ya ödül

Kırgızistan

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, "7 Kasım Enformasyon ve Matbaa Günü" nedeniyle başkent Bişkek'teki bir restoranda tören düzenledi.

Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, törende yaptığı konuşmada, gazetecilerin basın bayramını kutlayarak, ülke itibarını olumlu yönde tanıttıkları için teşekkür etti.

Kulubayev şunları kaydetti:

"İşiniz her zaman sorumlu olmuştur. Olaylara objektif ve tarafsız bakma konusunda topluma karşı büyük bir sorumluluğunuz var. Ortak hedefimiz, ulusal çıkarların korunmasıdır.

Kırgızistan'ın dış politikasına katkılarınız ve desteğinizin yanı sıra güvenilir bilginin yayılmasında profesyonel çalışmalarınız ve objektif duruşunuz için hepinize teşekkür ediyorum."

Kulubayev, Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif ve verimli işbirliğinden dolayı AA'ya teşekkür belgesi verdi.

Ödülü AA Kırgızistan muhabiri Nazir Aliyev aldı.

Törene, yerli, yabancı medya yetkilileri ve temsilcileri katıldı.

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