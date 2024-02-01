Kırgızistan Acil Durumlar Bakan Birincisi Yardımcısı Mambetov, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Kırgızistan Acil Durumlar Bakan Birincisi Yardımcısı Azamat Mambetov, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Kırgızistan
Mambetov, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "Çevre-Yaşam", "Haber", "Spor", "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Boğazın şahitliği
"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğaz'ın şahitliği" fotoğrafını seçen Mambetov, "Haber" kategorisinde Mirwais Amir'in "Yıkılan hayatlar", "Spor" ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğraflarını tercih etti.
Yıkılan hayatlar
Mambetov, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını seçerken "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse tercihini Mustafa Hassona imzalı "Toz duman" fotoğrafından yana yaptı.
Hepimiz birimiz için
AA'nın kuruluş tarihi hakkında bilgi alan Mambetov, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları beğendiğini ifade etti.
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Toz duman