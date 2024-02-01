Dolar
30.37
Euro
32.79
Altın
2,034.92
ETH/USDT
2,270.40
BTC/USDT
42,192.00
BIST 100
8,648.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye parti genel merkezinde ziyarette bulunuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Kurumsal Haberler

Kırgızistan Acil Durumlar Bakan Birincisi Yardımcısı Mambetov, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kırgızistan Acil Durumlar Bakan Birincisi Yardımcısı Azamat Mambetov, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Kırgızistan Acil Durumlar Bakan Birincisi Yardımcısı Mambetov, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Kırgızistan

Mambetov, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "Çevre-Yaşam", "Haber", "Spor", "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Boğazın şahitliği

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğaz'ın şahitliği" fotoğrafını seçen Mambetov, "Haber" kategorisinde Mirwais Amir'in "Yıkılan hayatlar", "Spor" ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğraflarını tercih etti.


Yıkılan hayatlar

Mambetov, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını seçerken "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse tercihini Mustafa Hassona imzalı "Toz duman" fotoğrafından yana yaptı.


Hepimiz birimiz için

AA'nın kuruluş tarihi hakkında bilgi alan Mambetov, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları beğendiğini ifade etti.


Toz duman

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'da azalan kan stoğunun artması için bağış çağrısı
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
Elazığ'da 2 bin 255 deprem konutu şubatta teslim edilecek
Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay: Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nu kuracak
Hatay, Osmaniye ve Adana'da 10 bin 840 afet konutunun kurası çekilecek

Benzer haberler

Kırgızistan Acil Durumlar Bakan Birincisi Yardımcısı Mambetov, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kırgızistan Acil Durumlar Bakan Birincisi Yardımcısı Mambetov, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Sel aldı" fotoğrafını seçti

Gaziantep'te baklava ustaları AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un iktidara gelişinin 3. yılı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un iktidara gelişinin 3. yılı
Kırgızistan'daki FETÖ okulunda öğrenciye şiddet

Kırgızistan'daki FETÖ okulunda öğrenciye şiddet
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet