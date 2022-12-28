Dolar
18.72
Euro
19.92
Altın
1,806.95
ETH/USDT
1,195.40
BTC/USDT
16,664.00
BIST 100
5,301.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB’de yürütülen terör soruşturmasına yönelik basın toplantısı düzenliyor KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara’da, ‘’Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve KKTC Konferansı’’nda konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Kerkük Valisi Said'in AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "İdlib'de kar"

Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ali Makram Ghareeb   | 28.12.2022
Kerkük Valisi Said'in AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "İdlib'de kar" Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Vali Said, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı", spor kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğraflarına oy veren Said, çevre-yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "İdlib'de kar" fotoğrafını seçti.


Mazlumun ahı

Said, her fotoğrafın güzel ve anlamlı olduğunu, bu yüzden seçimde zorlandığını söyledi.


Yüzücü

En çok "İdlib'de kar" karesinden etkilendiğini belirten Said, "Suriyeli çocuklar aklıma geldi. Suriye insanı 10 yıldan fazladır hep göçmen hayatı yaşıyor. Başka ülke çocukları kar manzaralarını izlerken keyif alıyor ancak Suriyeli çocuklara gelince onlar buruk bir sevinç yaşıyor." dedi.


İdlib'de kar

Kerkük Valisi, bir dünya ajansı olan AA'nın özellikle Irak'taki çalışmalarını çok beğendiğini ve haberlerini yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için eylem yapan aile sayısı 44'e yükseldi
Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
İçişleri Bakanı Soylu: İBB'de İmamoğlu döneminde işe alınmış 505 kişinin işe girmelerinde engel durum söz konusu
Van'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
Ankara'daki "Gezi davası"nda karar açıklandı

Benzer haberler

Kerkük Valisi Said'in AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "İdlib'de kar"

Kerkük Valisi Said'in AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "İdlib'de kar"

Adana Valisi Elban'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçimi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

ÖSYM Başkanı Ersoy "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül 'Pehlivanlık hayalleri' fotoğrafına oy verdi

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül 'Pehlivanlık hayalleri' fotoğrafına oy verdi
Hatay Valisi Doğan'ın"Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Görev tamam"

Hatay Valisi Doğan'ın"Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Görev tamam"

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet