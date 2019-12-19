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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Kenan Sofuoğlu'nun tercihi 'Motokros heyecanı' oldu

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hüseyin Doğru   | 19.12.2019
Kenan Sofuoğlu'nun tercihi 'Motokros heyecanı' oldu Fotoğraf: Emin Sarsar / AA

Ankara

AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyen AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.

Kenan Sofuoğlu, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafı, sporda ise Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" başlıklı fotoğrafa oy kullandı.


Motokros heyecanı

Sofuoğlu, AA muhabir ve foto muhabirlerinin her yıl birbirinden güzel fotoğraflar çektiğini anımsattı.

Sofuoğlu, "Bütün arkadaşların emeğine sağlık. Fotoğrafları seçmekte zorlandım. Sporda, bir motosikletçi olarak tercihim motokros oldu. Çünkü Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. 2019 yılının en prestijli spor organizasyonu oldu." diye konuştu.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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