Kazakistan medya heyetinden AA'ya ziyaret

İSTANBUL

Kazakistan'dan Türkiye'ye gelen medya heyeti, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin basın sektöründe de geliştirilmesi amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) misafir ettiği Kazak basın mensupları, bu kapsamda AA İstanbul Ofisi'ne geldi.

Kazakistan'ın önde gelen gazete, televizyon kanalları ve haber ajansları mensuplarından oluşan heyeti, AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman ağırladı.

Yaman, heyete AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

AA'nın, son yıllardaki anlaşmaları ve iş birlikleriyle ürettiği içeriği dünyanın yaklaşık 100 ülkesine dağıtma gücüne sahip olduğunu ifade eden Yaman, Kazakistan Haber Ajansı ile yapılan iş birliği sayesinde Kazak medyasının, AA üzerinden dünyadaki gelişmeleri almasının kolaylaşacağını vurguladı.

Bu durumun iki ülkenin var olan güzel ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydeden Yaman, heyete İstanbul Ofisi'ni gezdirdi ve soruları yanıtladı.

Heyet, TİKA programı kapsamında 11-16 Aralık'ta Ankara ve İstanbul'da çalışma ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Muhabir: Hüseyin Kulaoğlu

