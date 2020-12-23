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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Kazakistan’da geleneksel halk müziğinin genç temsilcilerinin tercihi 'Galatasaray Avrupa sahnesinde' oldu

AA’nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Kazakistan’da geleneksel halk müziğinin genç temsilcileri, "spor" kategorisinde Kate Green’in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" başlıklı fotoğrafını seçti.

Meiramgul Kussainova   | 23.12.2020
Kazakistan’da geleneksel halk müziğinin genç temsilcilerinin tercihi 'Galatasaray Avrupa sahnesinde' oldu Fotoğraf: Meiramgul Kussainova /AA

Nur Sultan

Kazakistanlı "Korkıt" Geleneksel Halk Müziği Topluluğunun genç üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen genç sanatçılar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.


Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet

"Haber" kategorisinde, İstanbul’un simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması sonrası namaz kılınmaya başlandığı anı gösteren Muhammed Enes Yıldırım’ın "Ayasofya’da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafına oy veren genç sanatçılar, söz konusu tarihi olayı tüm İslam alemi için önemli adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.


Kabe'de koronavirüs sessizliği

"Yaşam" kategorisinde Band Kanani’nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" fotoğrafını tercih eden genç sanatçılar, "spor" kategorisinde ise Kate Green’in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" başlıklı fotoğrafını seçti.


Galatasaray Avrupa sahnesinde

Genç sanatçılar, her fotoğrafın o anın enerjisini yansıttığını belirterek oylamaya katılmaktan ötürü memnuniyet duyduklarını ifade etti.


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