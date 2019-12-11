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Kurumsal Haberler

Kazakistan basın heyeti AA'yı ziyaret etti

Kazakistan'ın gazete, televizyon ve haber ajansı çalışanlarından oluşan heyet AA Editör Masası'na konuk oldu.

Ahmet Furkan Mercan   | 11.12.2019
Kazakistan basın heyeti AA'yı ziyaret etti Fotoğraf: Binnur Ege Gürün/AA

Ankara

Kazakistan'dan 9 kişilik medya heyeti, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğince hazırlanan "Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü Etkinlikleri" çerçevesinde iki ülke ilişkilerinin basın sektöründe geliştirilmesi amacıyla Türkiye'ye gelen Kazakistan'ın önde gelen gazeteler, televizyon kanalları ve haber ajansları mensuplarından oluşan heyeti AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ağırladı.

Mutanoğlu heyete AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

AA'nın Anadolu'nun kurtuluş mücadelesini tüm dünyaya duyurmak için 1920'de kurulduğunu söyleyen Mutanoğlu, halihazırda Türkçe dahil 13 dilde hizmet vererek dünyanın önemli basın kuruluşları arasında yer aldığını belirtti.

Mutanoğlu, "Orta Asya'nın en istikrarlı ülkesi Kazakistan. Türkiye ile Kazakistan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler çok iyi düzeyde, AA haber fabrikasıdır, biz de AA olarak bu ilişkilere katkı yapıyoruz. Gerek ekonomik gerek siyasi anlamda Kazakistan yükselen değer, inşallah gelecekte çok daha güçlü Kazakistan olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

AA'nın erişim ağının dünya nüfusunun yüzde 90'ını kapsadığının altını çizen Mutanoğlu, kurumun yurt dışında 35 ülke ve 41 merkezde ofisi, 100 ülkede temsilcisinin bulunduğunu ve 76 ülkeden abonelere hizmet ettiğini anlattı.

Mutanoğlu heyetin sorularını da yanıtladı.

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