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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Kayseri'deki oto tamircilerin tercihi 'Harran'da yaşam' oldu

Kayseri'de Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren oto tamirciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sercan Küçükşahin   | 12.12.2019
Kayseri'deki oto tamircilerin tercihi 'Harran'da yaşam' oldu

Kayseri

Kayseri'de Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren oto tamirciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen tamirciler, beğendikleri fotoğraflara oy kullandı.

Motor tamircisi Kadir Sönmez, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğraflarını seçti. Sönmez, oylamada Türkiye'nin ve dünyanın her köşesinden fotoğraf bulunmasını çok anlamlı bulduğunu belirterek A Milli Takım'ın verdiği asker selamını çok beğendiğini söyledi.


Harran'da yaşam

Fotoğrafları tek tek inceleyen tamirci Murat Karakoç ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Kaporta ustası Muharrem Keskinsezer de oyunu haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", spor kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğraflarından yana kullandı.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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