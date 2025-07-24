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Kurumsal Haberler

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinden AA'ya 4 ödül

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Medya Yarışması"nda Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 2 farklı dalda 4 ödüle layık görüldü.

Muhammed Kısır  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Kayseri Gazeteciler Cemiyetinden AA'ya 4 ödül Fotoğraf: Muhammed Kısır/AA

Kayseri

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentteki bir salonda düzenlenen törende, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, yarışmada ödül alan gazetecileri tebrik etti.

Kentte 3'üncü yılını dolduran bir Vali olduğunu hatırlatan Çiçek, "Bütün 24 Temmuzlar Kayseri'de güzel kutlandı. İktidarı, muhalefeti, bütün siyasetin bir araya geldiği odaların, ekonomi dünyasının, siyasetin ve bürokrasinin hep beraber bir masa altında toplandığı önemli günler oldu. Aslında herkesin aynı masa etrafında toplanması ve cemiyetin daveti üzerine gelmeleri cemiyete olan güveni, gazetecilere olan sevgiyi ve özellikle Kayseri basının birleştiriciliğini ifade ediyor." dedi.

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KGC Başkanı Metin Kösedağ ise verilen ödüllerin meslektaşlarının cesareti, kalitesi ve ahlaklı duruşunu onurlandırmak için olduğunu ifade etti.

Cemiyet olarak basın etik ilkelerine bağlı, haber alma hakkını koruyan ve güçlendiren her sesi desteklemeye devam edeceklerini anlatan Kösedağ, "Her bir ödül sadece bir başarıyı değil aynı zamanda bu mesleğin taşımış olduğu sorumluluğu ve toplum adına yapılan fedakarlığı simgeler. Kayseri basını sadece şehir gündemini takip etmekle kalmayıp aynı zamanda kültürümüzü, kimliğimizi ve halkımızın beklentilerini de görünür kılmaktadır. Basın özgürse toplumda özgürdür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi.

AA'ya 4 ödül

Haber (Yazılı - Görsel) kategorisinde "Bu kıraathanede kadınlar okeye dönüyor" haberiyle ikinci olan AA muhabiri Esma Küçükşahin'e ödülünü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, "Su altında kalan mahallenin üzerinde balık avlıyor" başlıklı haberiyle üçüncülük ödülünün sahibi olan AA muhabiri Tunahan Akgün'e ise ödülünü AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu verdi.

Fotoğraf kategorisinde "Erciyes'in eteklerinde yayılan mandaların sayısı devlet desteğiyle arttı" haber fotoğrafıyla birinciliğe layık görülen AA muhabiri Ergün Haktanıyan ödülünü İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı'ndan alırken, "Kayseri'de Ortaseki Ormanları ziyaretçilerini bekliyor" fotoğrafıyla ikincilik ödülünün sahibi olan AA muhabiri Müzahim Zahid Tüzün'e ödülünü Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın verdi.

Yarışmada, farklı dallarda 4 eser birinciliğe layık görülürken, 7 esere de mansiyon ödülü verildi.

Ödül töreni, dereceye giren gazetecilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Törene, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri ile il protokolü katıldı.

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