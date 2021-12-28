Dolar
11.85
Euro
13.42
Altın
1,814.73
ETH/USDT
3,935.00
BTC/USDT
49,463.00
BIST 100
1,909.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay'ın 2021 Faaliyet Raporu'na ve 2022 hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor İçişleri Bakanı Soylu, ''Türkiye Muhtarlarla El Ele Projesi"nin tanıtım programında konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Özer, İTOB OSB Mesleki Teknik Eğitim Lisesi ve MESEM Temel Atma Töreninde konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Kastamonu Valisi Çakır 'Selin yıktıkları' karesini oyladı

Vali Çakır AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber kategorisinde "Selin yıktıkları", yaşam kategorisinde "Sisin sakladığı şehir " ve spor kategorisinde "Keyfim yerinde" fotoğraflarına oy verdi.

Özgür Alantor   | 28.12.2021
Kastamonu Valisi Çakır 'Selin yıktıkları' karesini oyladı

Kastamonu

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

Vali Çakır, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.


Selin yıktıkları

Çakır, haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşam kategorisinde Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir " ve spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı karesine oy verdi.


Sisin sakladığı şehir

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların hem çok anlamlı hem de tarihe not düşen kareler olduğunu ifade eden Çakır, "Anadolu Ajansı bu toprakların sesini duyurma noktasında çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Bu yaz Bozkurt ilçesinde büyük bir sel felaketi yaşandı. Yılın fotoğrafları arasında bu selin büyüklüğünü gösteren bir fotoğraf da bulunuyor. Bölgede yaşananların hızlı bir şekilde duyurulması ve Türkiye'deki basına öncülük etmesi nedeniyle Anadolu Ajansını kutluyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi
Türkiye'de Omicron varyantı görülen iller açıklandı
Türkiye'de 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı
Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Kastamonu Valisi Çakır 'Selin yıktıkları' karesini oyladı

Kastamonu Valisi Çakır 'Selin yıktıkları' karesini oyladı

Vakit ve nakit tasarrufu sağlayan Ilgaz Tüneli ekonomiye 250 milyon lira kazandırdı

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli
Sağlıkçıların aşı mücadelesi devam ediyor

Sağlıkçıların aşı mücadelesi devam ediyor
Kar yağışıyla beyaza bürünen Ilgaz Dağı havadan görüntülendi

Kar yağışıyla beyaza bürünen Ilgaz Dağı havadan görüntülendi