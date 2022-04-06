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Kurumsal Haberler

Kars Valisi Türker Öksüz: AA hızlı, güvenilir, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veriyor

Cüneyt Çelik   | 06.04.2022
Kars Valisi Türker Öksüz: AA hızlı, güvenilir, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veriyor

Kars

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Öksüz, mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 1920 yılında kurulmasından bugüne kadar hızlı, güvenilir, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet vermekte olan Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

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