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Kurumsal Haberler

Karadenizli balıkçılar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Trabzon'da balıkçı esnafı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Duygu Avunduk   | 06.12.2019
Karadenizli balıkçılar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Trabzon

Trabzon'da balıkçı esnafı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Balıkhanede Balıkçılar ve Manavcılar Derneği Başkanı Cemal Kaya Şamlıoğlu ve esnaf, AA muhabirlerinin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Şamlıoğlu ve balıkçılar, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı" ve Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" ve spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


Tasavvuf rüzgarı

Muhabirlerin çektikleri fotoğrafları incelediğini belirten Şamlıoğlu, "Hepsi çok güzel. Gözüme ve gönlüme hoş gelen Mevlana'yı simgeleyen semazenlerin olduğu fotoğrafa oy verdim. Fotoğraflar profesyonelce çekilmiş ve çok emek verilmiş." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Balıkhane'de esnaf Gökmen Aydın da fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik ederek, Çamlıca Cami'ni gezip dolaştığını o nedenle o fotoğrafa oy verdiğini söyledi.


Sarıkamış şehitleri anısına

"Her yerde çok güzel fotoğraflar çekmişler"

Moloz mevkinde balıkçılık yapan Yakup Bektaşoğlu, ajans muhabirlerinin zor ve tehlikeli alanlarda çalışarak mesleğini icra ettiğini ifade ederek, "Gazeteciler, ölümle burun buruna geliyorlar ama helal olsun çok güzel işler yapıyorlar. Her yerde çok güzel fotoğraflar çekmişler. Ancak Trabzon'da çekilen fotoğrafı çok beğendim." diye konuştu.


Çamlıca'da Kandil akşamı

Sinan Sayar da engelli sporcunun yüzdüğü fotoğrafı beğendiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir şeylerin peşinde olduğunu ispatlamak için engelini aşarak spor yapmış. Engellilerinde başardıklarını bizlere göstermiş. Ajans muhabirlerinin çalışmaları güzel görünse bile zor koşullar altında çalışıyorlar. Yangın oluyor oraya koşuyorlar, can güvenliği sıkıntısı yaşıyorlar. Dağda bir hasta olsa ona koşuyorlar. Kazalara bakıyorlar. Yurtta ve dünyadaki olan olayları bize iletebilmek için ajans arkadaşlarımız çalışıyorlar. Fotoğraflar çok güzel hepsine teşekkür ediyoruz." 


Beytullah'ın azmi

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