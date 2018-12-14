TRABZON

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı bin rakımlı Doğankaya Mahallesi'nde, yaşamın zorluklarını aşmak ve evlerinin geçimini temin etmek için yılın 4 mevsimi her gün bağ, bahçe ve tarlada mesai yapan kadınlar, AA'nın fotoğraf oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde oylamaya sunulan fotoğraflara oy verdi.

AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alan kadınlar, daha sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde yer alan fotoğrafları oyladı.

Kadınlardan Sinem Kurt, fotoğrafları inceledikten sonra haber kategorisinde Khaled A1328964kasa'nın "Suriye'nin çocukları", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğraflarına oy verdi.

Seyhan Küçükaslan da haber kategorisinde Khaled Akasa'nın "Suriye'nin çocukları", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile spor kategorisinde de Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla tur 2018" fotoğraflarını tercih etti.

Fadime Yılmaz da haber kategorisinde Khaled Akasa'nın "Suriye'nin çocukları", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" fotoğraflarını oyladı.

"Hepsi duygu yüklüydü, seçmekte zorlandım"

Oylamanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan iki çocuk annesi Sinem Kurt, fotoğrafların çok güzel olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansı çok güzel işler başarmış.Yurt içi ve yurt dışında çekilen tüm fotoğraflara baktım ve kanlar içinde bir çocuk gördüm, çok duygulandım. Benim de evladım var. Bir anne babanın evladını kanlar içinde görmesi çok acı verici bir durum. Yine askerlerimizi gördüm, çok duygulandım. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim için vatan için dağlarda aç ve soğuk içinde savaşıyorlar. Allah onlara yardım etsin. Fotoğrafların hepsi gerçekten duygu yüklüydü, seçmekte zorlandım. "

"Fotoğraflar ayrı ayrı insanın içine dokunuyor"

İki çocuk annesi Seyhan Küçükaslan da fotoğrafların duygu yüklü olduğunu ifade ederek, "Fotoğraflar gerçekten ayrı ayrı insanın içine dokunuyor. Hele yaşlı dede ve kedisini hiç unutamıyorum. Haberlerde izlemiştim onu. O yüzden o fotoğrafı görünce çok duygulandım. Suriye'nin çocukları fotoğrafı da beni çok etkiledi. Ben de bir anneyim. O yüzden çocuk bizim için her zaman önde gelir, onlara karşı daha duygusal oluruz. Biz anneyiz ve hiçbir çocuk üzülmesin, ağlamasın isteriz." diye konuştu.

Evli ve üç çocuk annesi Fadime Yılmaz da fotoğrafların çok güzel olduğunu o yüzden de hangisini seçeceğini bilemediğini belirterek, Suriyeli çocuk fotoğrafı ile yaşlı adam ve kedisinden çok etkilendiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Meltem Yılmaz











