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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Karabük'teki antik kentin restoratörleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak bilinen Karabük'ün Ezkipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmasında görevli restoratörler, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ahmet Özler   | 21.12.2020
Karabük'teki antik kentin restoratörleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Karabük

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen, at, fil, panter, geyik ve sanat tarihinde görülen "grifon" gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen Hadrianaupolis'te Kastamonu Müzesi başkanlığında Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş koordinatörlüğünde sürdürülen kazı çalışmalarında görevli restoratörler Serhat Ankut ve Bengisu Yılmaz,  Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Ankut ve Yılmaz, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", yaşam kategorisinde Fabio Teixeria'nın "Rio'da koronavirüs protestosu", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


Tır dorsesinde umuda yolculuk

Serhat Ankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansında çalışanların, ne şartlar altında çalıştıklarını haberleri izlerken tahmin ettiklerini söyledi.

Zorlu çalışmayı fotoğrafları görünce daha iyi anladıklarını belirten Ankut, "Açıkçası fotoğrafları seçerken zorlandım, duygulandım da. Bence hepsi birbirinden güzeldi. Zorlansak da kararımızı verdik." dedi.


Rio'da koronavirüs protestosu

Bengisu Yılmaz da fotoğrafların çok etkileyici olduğunu ifade etti.

Karar vermekte zorlandığını dile getiren Yılmaz, "En etkilendiklerimizi oyladık. Yaptıkları iş çok önemli. Bunları göstermek ve yaşatmak harika." dedi.


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