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Kurumsal Haberler

Karabük Valisi Gürel'in seçimi 'Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor'

Karabük Valisi Fuat Gürel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

Orhan Kuzu   | 04.12.2019
Karabük Valisi Gürel'in seçimi 'Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor' Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Gürel, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Gürel, fotoğrafları çeken foto muhabiri ve muhabirleri tebrik etti.


Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor

Gürel, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Çok büyük emeklerin ve büyük başarının olduğu belli." dedi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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