Karabük Valisi AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

KARABÜK

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

"Haber" kategorisinde iki fotoğrafı beğenen Gürel, Khaled Akasha'nın, "Doğu Guta'nın bebekleri" ve Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in, "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Gürel, "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ata sporu" adlı fotoğrafını oyladı.

"Bir fotoğrafla çok şeyi ifade edebilirsiniz"

Gürel, fotoğraflarda çok büyük emek olduğunu, önemli noktalara değinildiğini, müthiş kompozisyon ve manalar bulunduğunu söyledi.

Fotoğrafları çeken muhabirleri kutlayan Gürel, şunları kaydetti:

"Bir fotoğrafla çok şeyi ifade edebilirsiniz. Hepsinde bir mana var. Savaşlarda çocuklar çok mağdur oldu. Suriye'de olsun Irak'ta olsun, Afganistan'da maalesef yıllardır devam eden savaşlar var. Bu savaşlarda bir taraftan insanların hakları hukukları savunuluyor gibi görünüyor ama diğer taraftan çok büyük mağduriyetlere sebep oluyor. Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar buralarda büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Khaled Akasha'nın, 'Doğu Guta'nın bebekleri' fotoğrafını görünce seçtim. Bir de ülke savunmamız adına en zor şartlarda nöbet tutarken askerlerimizin, kahramanlarımızın inançlarından, ibadetlerinden vazgeçmediğini, iftarını açtığını gösteren Özkan Bilgin'in 'Mehmetçik'ten ilk iftar' başlıklı fotoğrafı seçtim."

"Yaşam" kategorisinde ise İlhami Çetin'in, "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçtiğini anımsatan Gürel, "Etrafımıza baktığımızda birçok canlı var. Onlarla beraber yaşıyoruz. Aslında hayat onlarla beraber güzel. Ali dede muhtemelen yalnız yaşayan bir insan ve ona yarenlik, arkadaşlık eden bir kedisi var. Yangında evini kaybediyor ama kendisini, arkadaşını kaybetmek istemiyor. Ona sıkı sıkı sarılıyor. Bana göre çok duygulu bir fotoğraf." şeklinde konuştu.

"Spor" kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" adlı fotoğrafına takıldığını kaydeden Gürel, "Tarihimizin derinliklerinde atla olan ilişkimiz çok derin. Bizim memlekette de Özellikle Kars'ta cirit çok meşhurdur. At orada insanların ayrılmaz bir parçasıdır. Burada da görünce nostaljik bir seçim yaptım. Fotoğrafı çeken arkadaş da çok güzel yakalamış." ifadesini kullandı.

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Muhabir: Ahmet Özler