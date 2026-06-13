Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ı ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'tan Anadolu Ajansına ziyaret Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ı ziyaret etti.

AA'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, yükseköğretim kurumları ile medya kuruluşları arasındaki işbirliği olanakları, bilimsel çalışmaların kamuoyuna etkin aktarılması ve kurumsal iletişim faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektör Kırışık, KBÜ'nün eğitim, araştırma, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı alanlarında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin toplumla buluşturulmasında medya kuruluşlarının önemli rol üstlendiğini ifade eden Kırışık, AA'nın bu süreçteki katkısına dikkati çekti.

Özhan da AA'nın kamuoyunu doğru, hızlı ve güvenilir şekilde bilgilendirme misyonunu sürdürdüğünü vurgulayarak, üniversitelerle gerçekleştirilen işbirliklerinin bilimsel ve akademik çalışmaların görünürlüğüne katkı sağladığını kaydetti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.