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Kurumsal Haberler

Karabük protokolü, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ahmet Özler  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Karabük protokolü, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Karabük

Vali Gürel, mesajında, milli mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın bugün 103'üncü yılını kutladığını belirtti.

Ajansın, Türk milletinin sesini başarıyla dünyaya duyurduğunu vurgulayan Gürel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle özdeşleşen AA, 103 yıllık tecrübesiyle güvenilir haberin kaynağı olmayı sürdürüyor. Üstlendiği misyonu, yayıncılık anlayışı ve ilkeleriyle milletimizin güvenini kazanmış bir kuruluştur. Anadolu Ajansının 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yayın hayatında başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

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