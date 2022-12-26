Kapalıçarşı esnafı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz ve Osmanlı saraylarını süsleyen geleneksel Türk sanatlarından murassa ve kuyum ustası Hraç Arslanyan, AA yılın fotoğraf oylamasına katıldı.
İstanbul
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları Kapalıçarşı Zincirlihan'da inceleyen Yılmaz, haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.
Yılmaz, haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Taek von futbol", çevre ve yaşam kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Organik plastik" karelerine oy verdi.
Faik Yıkmaz, Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" karesine ilişkin, "Para kazanmak için insanlar nerelerde, neyle uğraşıyorlar. Bu bize bir örnek." değerlendirmesini yaptı.
Herkesin çevreci olması ve doğaya sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Yeni yılda da Rabb'imin ülkemize sağlık, sıhhat, bol yağmur, bol güneş getirmesini diliyorum. Yeni senenin insanlarımıza kardeşlik, barış, dostluk ve huzur getirmesini diliyorum." diye konuştu.
"Doğa ve insan birbirinden kopamayacak"
Murassa ustası Arslanyan ise sporda Aytaç Ünal'ın "Merve'nin Servisi", haberde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" karelerini seçti. Arslanyan, çevre ve yaşam kategorisinde, tercihini Şebnem Coşkun'un "Gün Işığı Ağları" isimli fotoğrafından yana kullandı.
Çocuk yaştan beri sporla ilgilendiğini, basketbol ve voleybolda lisanslı olarak oynadığını dile getiren Arslanyan, oylamadaki fotoğrafların hepsinin birbirinden başarılı olduğunu, bu nedenle seçmekte zorlandığını söyledi.
Spor kategorisindeki tercihinde, fotoğrafta engelli ve kadın sporcunun yer almasının etkili olduğunu anlatan Arslanyan, "Başarılı olması bizim için gurur verici ve insanlık namına gerçekten çok güzel mesaj veren bir fotoğraf. Diğer fotoğrafları da çok kıymetli ama beni bu çok etkiledi." dedi.
Arslanyan, şöyle konuştu:
"(Kömür karası gözyaşları fotoğrafı) Ülkemizin, son dönemlerde acıyla karşıladığı bir kare. Buradaki emeğe ve o gözyaşlarına saygıdan oyluyorum. Tanrıdan bir daha böyle şeyler olmasın istiyorum. Doğa ve insan, çevre ile insan birbirinden kopamayacak. Çünkü biz doğanın bir parçasıyız. Doğadan geliyoruz ve doğada yaşayarak devam ediyoruz. Semavi bütün dinlerde de geçerli olan, toprak olacağız. Yine doğaya karışacağız. Doğayı korumamız lazım. Daha hassas bakmamız ve daha özen göstermemiz lazım. Biraz önce şu kaplumbağayı gördüm. Ağlar maalesef çok büyük problemler yaratıyorlar. Özellikle hayalet ağlar. Devamlı toplanmaya çalışılıyor, devamlı temizlenmeye çalışılıyor ama denizlerde çok problem yaratıyorlar. Gönül isterdi ki bir an önce bunların temizlenmesi veya olmaması."
Amatör olarak kendisinin de fotoğrafla ilgilendiğine değinen Arslanyan, "Temiz bir doğa ve insanların birbirini sevmesi ve sayması, facia ile kazaların yaşanmaması dileğiyle ülkemiz ve dünya için bereketli güzel bir yıl olsun." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.