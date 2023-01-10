Dolar
18.78
Euro
20.18
Altın
1,876.42
ETH/USDT
1,329.30
BTC/USDT
17,255.00
BIST 100
5,158.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pretorya’da Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Kamerunlu taksiciler de AA’nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı

Kamerun’un başkenti Yaounde’de taksiciler Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ahmet Emin Dönmez   | 10.01.2023
Kamerunlu taksiciler de AA’nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı Fotoğraf: Ahmet Emin Dönmez/AA

Yaounde

Taksiciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.

Sürpriz son

Yaounde’nin bütün ulaşım yükünü çeken taksiciler, spor, haber ve çevre-yaşam kategorilerinde seçim yaptı.


Kaybedecek neyin var?

Taksici Idrissou Ngoa, sporda Ömer Evren Atalay’ın "Sürpriz son", haberde Fabricio Alonzo’nun "Kaybedecek neyin var?", çevre ve yaşam kategorisinde ise Mehmet Kaman’ın "Kızıl şehir Kano" fotoğraflarını seçti.


Kızıl şehir Kano

Yeni yılda sadece spor, sanat ve müzikle dolu bir yıl temenni ettiğini belirten Idrissou, "Fotoğraflara bakınca, insanların çok fazla stresle ve problemle boğuştuğunu hissettim." dedi.


Messi’nin peşinde

Bir başka taksici Abdoulaye Sanogo, sporda Salih Zeki Fazlıoğlu’nun “Messi’nin peşinde”, haberde Wolfgang Schwan’ın “Savaşın yüzü” çevre ve yaşam kategorisinde Wolfgang Schwan’ın “Bir karede iki dünya” adlı fotoğraflarını tercih etti.


Savaşın yüzü

Sanogo, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, "Fotoğraflara bakınca, ne kadar zor bir dönemden geçtiğimizi anımsadım." şeklinde konuştu.


Bir karede iki dünya

Taksici Moussa Diakite ise sporda Fareed Kotb’un "Zirvede yalnız", Fabricio Alonzo’nun "Kaybedecek neyin var?" ve çevre ve yaşam kategorisinde Mustafa Hassona’nın "Masumiyet" fotoğraflarını oyladı.


Zirvede yalnız

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Diakite, "Fotoğraf seçiminde zorlandım ama Cristiano Ronaldo’nun fotoğrafı bana çok anlamlı geldi." ifadelerini kullandı.


Masumiyet

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Ege'nin iç kesimleri ve Batı Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla suçlanan iki sanığa 4,5'ar yıla kadar hapis istemi
Bakan Akar: Türkiye-Suriye arasındaki görüşmeler iyi niyetle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için başladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı
Bursa'da kuvvetli lodosta binalardan kopan parçalar araçlara zarar verdi

Benzer haberler

Kamerunlu taksiciler de AA’nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı

Kamerunlu taksiciler de AA’nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı

Kamerun mutfağının vazgeçilmezi kurutulmuş et "kilichi"

Kamerun’da Müslümanlar sevinçlerini vücutlarındaki kına desenleriyle gösteriyor

İzmir Valisi Köşger "Gece uçuşu" fotoğrafını seçti

İzmir Valisi Köşger "Gece uçuşu" fotoğrafını seçti
Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Göktaş'ın oyu “TOGG'un ilk yolculuğu” fotoğrafına

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Göktaş'ın oyu “TOGG'un ilk yolculuğu” fotoğrafına
Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafı oldu

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet