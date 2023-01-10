Kamerunlu taksiciler de AA’nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı
Kamerun’un başkenti Yaounde’de taksiciler Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Yaounde
Taksiciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.
Sürpriz son
Yaounde’nin bütün ulaşım yükünü çeken taksiciler, spor, haber ve çevre-yaşam kategorilerinde seçim yaptı.
Kaybedecek neyin var?
Taksici Idrissou Ngoa, sporda Ömer Evren Atalay’ın "Sürpriz son", haberde Fabricio Alonzo’nun "Kaybedecek neyin var?", çevre ve yaşam kategorisinde ise Mehmet Kaman’ın "Kızıl şehir Kano" fotoğraflarını seçti.
Kızıl şehir Kano
Yeni yılda sadece spor, sanat ve müzikle dolu bir yıl temenni ettiğini belirten Idrissou, "Fotoğraflara bakınca, insanların çok fazla stresle ve problemle boğuştuğunu hissettim." dedi.
Messi’nin peşinde
Bir başka taksici Abdoulaye Sanogo, sporda Salih Zeki Fazlıoğlu’nun “Messi’nin peşinde”, haberde Wolfgang Schwan’ın “Savaşın yüzü” çevre ve yaşam kategorisinde Wolfgang Schwan’ın “Bir karede iki dünya” adlı fotoğraflarını tercih etti.
Savaşın yüzü
Sanogo, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, "Fotoğraflara bakınca, ne kadar zor bir dönemden geçtiğimizi anımsadım." şeklinde konuştu.
Bir karede iki dünya
Taksici Moussa Diakite ise sporda Fareed Kotb’un "Zirvede yalnız", Fabricio Alonzo’nun "Kaybedecek neyin var?" ve çevre ve yaşam kategorisinde Mustafa Hassona’nın "Masumiyet" fotoğraflarını oyladı.
Zirvede yalnız
Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Diakite, "Fotoğraf seçiminde zorlandım ama Cristiano Ronaldo’nun fotoğrafı bana çok anlamlı geldi." ifadelerini kullandı.
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Masumiyet