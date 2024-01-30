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Kurumsal Haberler

Kamerunlu polisler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kamerun'un başkenti Yaounde'de polisler Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ahmet Emin Dönmez  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Kamerunlu polisler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yaounde

Polisler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Kendisinin de arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldığını ve fotoğraflara bakınca kendini gördüğünü belirten polis memuru Mvondo Michel Ted Vancel, "Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma Sevinci" fotoğrafını seçti.

Vancel, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Sema bebek", "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler", "Haber" kategorisinde ise Jose Colon'un "Hayat yolculuğu" fotoğrafını seçti.

Bir diğer polis memuru Nicola Nzambo ise spora çok ilgi duyduğunu ve Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferinden sonra İstanbul'a hayran kaldığını vurgulayarak Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması", "Spor" kategorisinde Tolga Ovalı'ın "Kutlama dalışı", "Haber" kategorisinde ise Yassine Gaidi'nin "Umut ve korku" fotoğrafını seçti.

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