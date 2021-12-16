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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Kahramanmaraş'ta film ekibi, AA yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Kahramanmaraş’ta çekimleri yapılan "Külahıma Anlat" sinema filminin ekibi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ömer Faruk Salman   | 16.12.2021
Kahramanmaraş'ta film ekibi, AA yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Kahramanmaraş

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen film ekibinden Yapımcı Cüneyt Şentürk ve oyuncu Okan Karacan, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendikleri fotoğrafları seçti.

Yılın Fotoğrafları 2021

Şentürk, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafını oyladı.


Yangında kaçış

Fotoğrafları ve oylamada yer alan muhabirleri tebrik eden Şentürk, hepsinin birbirinden güzel olduğunu, bazı fotoğrafların anlamları dolayısıyla kendisini çok etkilediğini söyledi.


Oğullarının emaneti “Atmaca”

Oyuncu Okan Karacan ise AA'nın geleneksel olarak düzenlediği bu oylamadan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ederek, şunları kaydetti:

"3 farklı kategori de birbirinden eşsiz fotoğraflarla karşı karşıya kaldık. Burada dereceye girmek ne kadar önem teşkil etse de yarışmada bir eserinizin olması da son derece önemli. O yüzden burada aday olan bütün arkadaşları canıyürekten tebrik ediyorum. Benim gönlümden geçen, oy verdiğim fotoğrafların dereceye girmesi yönünde. Bakalım biz bu işten ne kadar anlıyormuşuz."


Şampiyon Mete Gazoz

Karacan, haber kategorisinde Muhammed Said’in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını oyladı.


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