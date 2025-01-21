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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel'in, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Bayram" oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İzzet Mazı  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel'in, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Bayram" oldu Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Görgel, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın Şam'daki Emevi Camii'ndeki cuma namazında çektiği "Özgür ülkede ilk namaz"ı oylayan Görgel, "Haber" kategorisinde ise Filistinlilerin yaşadığı çadır kentte iki çocuğu gösteren Belal Khaled'in "Bayram" fotoğrafına oy verdi.

Görgel, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" , "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" ve "Günlük Hayat"ta İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" fotoğraflarını tercih etti.

Fırat Görgel, daha önceki yıllarda farklı görevlerdeyken katıldığı oylamaya bu yıl ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dahil olduğunu belirtti.

AA'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" organizasyonu sayesinde fotoğrafların çekildiği anları tekrar yaşama imkanı bulduklarını anlatan Görgel, şunları kaydetti:

"AA'ya bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden kaliteli ve birbirinden daha içerikli. İçeriğinde her biri farklı nüansı anlatan kareler. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. O anları tarihe not etmek gerçekten çok kıymetli. Hepsi beni farklı yönleriyle etkiledi ancak "Sevginin gücü" fotoğrafı çok güzeldi. Yine Şam'daki Emevi Camii'ndeki namaz fotoğrafı oradaki özgürlüğün yeniden imgesi olması anlamında çok iyiydi."

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