Kadın Hokey Milli Takımı'nın oyu 'Sarıkamış şehitleri anısına'ya
Kadın Hokey Milli Takımı, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori fotoğraflarını seçti.
Trabzon
Kadın Hokey Milli Takımı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Türkiye Hokey Federasyonu Lig ve Organizasyon Sorumlusu Ahmet Yılmaz, milli takım antrenörü Rajab Nourani ve Kadın Hokey Milli Takımı sporcuları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Sarıkamış şehitleri anısına
Fotoğrafları inceleyerek birlikte karar veren Yılmaz, Nourani ve sporcular, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde de asker selamı vererek, Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.
Harran'da yaşam
Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafları seçerken zorlandıklarını belirterek, "Emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten hepsi birbirinden güzel ve de anlamlı. Gerçekten çok güzel mesaj veren fotoğraflar var. Anadolu Ajansı'nı ekip olarak emeklerinden ötürü tekrar tebrik ediyoruz." diye konuştu.
Millilerden asker selamı
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